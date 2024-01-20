Обладатель Кубка УЕФА перебрался в клуб из Харьковской области

Трижды чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка Украины, а также Кубка УЕФА Александр Гладкий вернулся в родной клуб.

Авагнард из Лозовой объявил о подписании контракта с 35-летним нападающим. В клубе Александр будет также исполнять роль спортивного директора.

Отметим, что Гладкий - воспитанник ДЮСШ в родной Лозовой, в чемпионате области позднее защищал цвета Авангарда. Так что это вполне тянет на возвращение домой.

За свою карьеру футболист успел поиграть во многих украинских клубах, а также в Турции. Летом 2023 года Гладкий покинул Черноморец, за который успел провести 21 матч.

Ранее также сообщалось, что Шахтер подписал бразильского таланта.

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