Гладкий установил рекорд чемпионатов Украины

Украинец превзошел предыдущее достижение по количеству сезонов с, как минимум, одним забитым голом.

УПЛ продолжает подбивать итоги прошедшего сезона чемпионата Украины.

В этот раз пресс-служба организация выделила достижение экс-форварда одесского Черноморца Александра Гладкого.

Украинец побил достижение по количеству сезонов с, как минимум, одним забитым мячем в чемпионате Украины. Таких у нападающего теперь семнадцать.

Ранее Гладкий делил это достижение с Вячеславом Чечером и Сергеем Мизиным, которые забивали в шестнадцати сезонах чемпионатов Украины соответственно

Напомним, Александр покинул одесситов после завершения кампании-2022/23 вместе с еще 10 футболистами. На нашем сайтек вы можете ознакомиться со всеми трансферами команд УПЛ.

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