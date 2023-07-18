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Гладкий установил рекорд чемпионатов Украины

Украинец превзошел предыдущее достижение по количеству сезонов с, как минимум, одним забитым голом.
Сегодня, 13:24
Александр Гладкий / ФК Черноморец
Александр Гладкий / ФК Черноморец

УПЛ продолжает подбивать итоги прошедшего сезона чемпионата Украины.

В этот раз пресс-служба организация выделила достижение экс-форварда одесского Черноморца Александра Гладкого.

Украинец побил достижение по количеству сезонов с, как минимум, одним забитым мячем в чемпионате Украины. Таких у нападающего теперь семнадцать.

Ранее Гладкий делил это достижение с Вячеславом Чечером и Сергеем Мизиным, которые забивали в шестнадцати сезонах чемпионатов Украины соответственно

Напомним, Александр покинул одесситов после завершения кампании-2022/23 вместе с еще 10 футболистами. На нашем сайтек вы можете ознакомиться со всеми трансферами команд УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Александр Гладкий

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