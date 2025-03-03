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Футбол

Президент Зари пригласил Ракицкого в команду

Геллер признался в симпатии к украинскому защитнику.
Вчера, 23:15
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер Донецк
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер Донецк

Президент Зари Евгений Геллер готов подписать бывшего защитника Шахтера Ярослава Ракицкого.

Функционер в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital рассказал, что ему всегда нравился украинский футболист.

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"Вариант с приглашением Ракицкого? Я не знаю, мне он всегда нравился как футболист. Понимаю, что он уже возрастной, но если у него будет желание и здоровье играть за Зарю – welcome.

Если он хочет поиграть в футбол – добро пожаловать. Если у него есть здоровье, есть желание – пожалуйста. Он шикарный игрок".

Ракицкий остается без клуба с лета после ухода из Шахтера. 

Ярослав выступал за первую команду "горняков" с 2009 года. В составе Шахтера украинец завоевал 10 титулов чемпиона Украины, семь раз выиграл Кубок Украины и шесть раз становился обладателем Суперкубка.

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