"Были предложения из Европы": Пихаленок рассказал, почему перешел в Динамо

Александр мог оказаться в Европе после ухода из Днепра-1.

Футболист сборной Украины Александр Пихаленок признался, что мог оказаться в европейском клубе.

Украинский полузащитник рассказал, что принял предложение от Динамо, ведь не имел конкретики из Европы.

"На самом деле, были предложения от Европы, но я принял решение, что хочу играть именно за Динамо и приносить пользу клубу.

Относительно амбиций поиграть в Европе, то, наверное, каждый игрок хочет выступать в топ-чемпионате. Но надо, чтобы и клуб тебе подходил, а не ехать куда попало".

В текущем сезоне Александр провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две голевые передачи.

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