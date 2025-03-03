Шовковский назвал причину, почему Динамо не отпустило Бражка в АПЛ

Наставник киевлян подтвердил, что украинец мог оказаться в Вулверхэмптоне.

Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался про Владимира Бражка, который мог покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Наставник столичной команды рассказал, почему клуб не отпустил украинца в Вулверхэмптон, который проявлял интерес к полузащитнику.

Читай также: Динамо на экваторе сезона: итоги зимних сборов, вызовы и перспективы

"Давайте будем откровенны, каждый игрок хочет играть в одном из сильнейших чемпионатов мира, которым, бесспорно, является английская Премьер-лига. С другой стороны, мы имеем свои задачи перед командой, и хотим, чтобы он рос как лидер на футбольном поле, становился своей лучшей версией. Но отпускать его в любую команду, которая борется за выживание в АПЛ - это, пожалуй, не то развитие, которого мы желаем нашим игрокам.

Во-вторых, он получил довольно непростую травму в декабрьском матче Лиги Европы, и восстановление проходило с осложнениями, из-за чего мы не рассчитывали на него в последних еврокубковых поединках, дав ему возможность спокойно восстановиться".

В текущем сезоне Бражко провел 27 матчей за Динамо, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Ранее Винисиус Жуниор признался, почему не посетил церемонию Золотого мяча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!