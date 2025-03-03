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Футбол

Динамо на экваторе сезона: итоги зимних сборов, вызовы и перспективы

3 марта в Киеве произошел совместный медиаивент ФК «Динамо» Киев и GGBET, официального партнера зимних сборов «бело-синих».
Вчера, 21:43
GGBet
GGBet

На мероприятии обсудили результаты товарищеских матчей, подготовку команды к продолжению сезона и новые маркетинговые активности клуба. 

Главный тренер  «Динамо»  Александр Шовковский поздравил всех присутствующих с началом весенней части чемпионата Украины и прокомментировал результаты зимних сборов. 

«Сборы - это неотъемлемая часть нашей жизни. Откровенно нужно сказать, что одна из непростых. Потому что это как раз тот период, когда закладывается фундамент будущего нашего творения. Сейчас промежуточный период, сказать однозначно про это [результаты зимних сборов] сложно. Вы можете увидеть, что все первые туры показали очень много неожиданных для многих специалистов результатов… Но мы прошли этот период нормально, без травм, хотя  по началу восстанавливалось несколько игроков».

GGBet
GGBet

Капитан команды Андрей Ярмоленко поделился, было ли необычно играть еврокубковые матчи в январе, и насколько это повлияло на подготовку команды:

«Относительно официальных игор в январе - конечно, это что-то новое, а все  что новое - это интересно. Интересно было - испытывать себя». Также футболист отметил, что новый формат еврокубковых матчей является более интересным именно из-за новизны.

GGBet
GGBet

Александр Пихальонок рассказал о самом интересном матче зимних сборов: «Я считаю что это не матч против РФШ, а матч против “Галатасарая“ Именно он прибавил уверенности [команде] в еврокубках и поднял дух команды».

GGBet
GGBet

Заместитель генерального директора клуба Максим Радуцкий рассказал о развитие бренда «Динамо» и партнеров, которые этому способствуют:

«Из-за того, что сейчас намного сложнее делать что-то офлайн, с этого года мы в рамках неофициального старта подготовки к столетию клуба запустили ряд маркетинговых проектов в диджитале. Большая благодарность за синергию нашим партнерам - в частности, очень комфортно, качественно и, как мне кажется, эффективно работать с GGBET».

В следующем туре УПЛ  «Динамо» сыграет с черкасским ЛНЗ. Присоединяйтесь к просмотру 6 марта в 15:30.

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