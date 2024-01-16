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Легенда Динамо возглавил клуб с последнего места второй лиги Польши

Хацкевич должен спасти команду от вылета.
Сегодня, 15:50
Александр Хацкевич / ФК Заглембе
Александр Хацкевич / ФК Заглембе

Заглембе Сосновец из первой лиги Польши официально объявил о назначении главным тренером Александра Хацкевича.

Стороны заключили контракт до лета текущего года.

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50-летний специалист ранее тренировал минское Динамо, сборную Беларуси U-18, Витебск, Динамо Киев, вторую и молодежную команды киевлян, сборную Беларуси, Ротор и Кармиотису.

В турнирной таблице первого польского дивизиона Заглембе занимает последнее место.

Ранее Динамо анонсировало первое зимнее подписание.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хацкевич

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