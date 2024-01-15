Алиев: Не употреблял наркотики, потому что их нельзя смешивать с алкоголем

На самом деле, это просто шутка от Александра на юмористическом шоу.

Известный в прошлом полузащитник Динамо, Днепра и сборной Украины Александр Алиев принял участие в юмористическом шоу "Обітниця нареченої", в котором участники рассказывают шутки, а их оппоненты должны удержаться и не засмеяться.

Соперниками Алиева были известные украинские голкиперы Денис Бойко и Алексей Шевченко.

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"Я никогда не употреблял запрещенные вещества, потому что их нельзя смешивать с алкоголем", - именно этой шуткой Алиев "разорвал" вратарей.

Ранее сообщалось, что Алиеву пришлось оправдываться за полученный УБД.

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