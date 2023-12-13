"Когда началась война - я остался": Экс-игроку Динамо пришлось оправдываться за полученный УБД

Александр Алиев в своем грубом стиле ответил на критику в соцсетях.

Экс-игрок Динамо выложил в Инстаграме фотографию того, что получил удостоверение участника боевых действий. Многие начали его критиковать за то, что на самом деле Алиев никогда не был в бою.

Александр, как всегда, решил жестко ответить критикам, записав видео. Бывший футболист заявил, что все было не просто так в первые дни войны и ему приятно, что его заслуги были отмечены.

"Всем привет. Хочу сказать такие слова п******м. Вот именно что п*******м. То, что я выставил у себя в сториз и выставил в ленте, да, потом я удалил. Я прочитал комментарии, и пишут: "За что там ему дали? За что, как?". Я написал: "Первые месяцы войны просто так не прошли". И мне очень приятно, что меня сегодня наградили.

Хочу вам сказать, г*******и: тогда, когда началась полномасштабная война - то вы были на дорогах и начали с********я на запад Украины, кто в Европу. Ну а я остался здесь, потому что я украинец и здесь в Украине я стал Алиевым. И благодаря киевскому Динамо я начал защищать нашу страну. А вы сейчас начали уже кукарекать", - сказал Алиев.

Ранее, напомним, Минспорта планирует вернуть болельщиков на стадионы.

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