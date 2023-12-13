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Министерство спорта Украины разработало перечень мер для допуска болельщиков на трибуны

Возвращение фанатов на стадионе стало еще на шаг ближе.
Сегодня, 16:43
НСК Олимпийский / Getty Images
НСК Олимпийский / Getty Images

И.О. Министра спорта Украины Матвей Бидный рассказал о мерах безопасности, которые его министертсво разработало совместно с МВД для допуска фанатов на стадионы.

Функционер в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что в 500 метрах от арены, где будут проводится соревнования должны находится бомбоубежища, которые также будут доступны для людей с ограниченными возможностями.

Также меры безопасности включают в себя контроль состояния спортивных сооружений, оценку количества мест и условий эвакуации в случае воздушной тревоги.

Бидный отметил, что каждый стадион будет проходить отдельную проверку, и комиссия будет определять количество зрителей, которое можно допустить.

Данные проверки начнутся в следующем году, учитывая необходимость соблюдения процедур.

"Спорт является важной составляющей нашей общественной жизни. Наши Герои ВСУ дают нам возможность не только выживать, но и жить полноценно. Поэтому мы постепенно восстанавливаем спортивные мероприятия, чтобы болельщики могли вносить свой вклад в нашу общую победу", - заявил чиновник.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина УПЛ болельщики министерство спорта

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