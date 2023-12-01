Министерство спорта получило поручение разработать порядок допуска зрителей

Фанаты футбола и других видов спорта вскоре смогут присутствовать на матчах своих любимых команд или мероприятиях с участием любимых спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, на сегодняшнем заседании Министерство спорта получило поручение разработать специальный механизм допуска болельщиков на турниры.

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"В настоящее время совместно с Министерством внутренних дел, органами безопасности и областными военными администрациями мы разрабатываем алгоритм, который позволит сделать спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

Министерство молодежи и спорта обращает внимание, что после согласования всех деталей по реализации данного решения, министерство отдельно сообщит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Глава Минмолодежного спорта подчеркнул, что допуск зрителей на трибуны поможет развитию спортивной индустрии, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и зарядит болельщиков эмоциями, которые можно получить только на стадионе", - сказано в пресс релизе.

И.О. Министра спорта Украины Матвей Бидный отметил, что это поможет улучшить финансовую ситуацию для арен и спортивных команд, но приоритетом является безопасность всех участников процесса.

"Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам вновь стать финансово стабильными, и никакие телетрансляции не смогут полностью заменить эмоции на стадионе. Но первый вопрос для нас - это безопасность зрителей и спортсменов", - заявил чиновник.

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