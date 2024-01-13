Окунул с головой: Экс-звезда Челси и Атлетико устроил шоу с экскаватором и другом

Нападающий Диего Коста находится в статусе свободного агента после того, как у него завершился контракт 31 декабря 2023 года с Ботафого.

35-летний футболист не теряет время зря и развлекается со своими друзьями.

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Коста сел за экскаватор, посадил знакомого в ковш и покатал его над рекой. Попутно друг Диего оказывался полностью в воде.

В прошлом году форвард сыграл 15 матчей за Ботафого в чемпионате Бразилии и Кубке Судамериканы. На его счтеу три гола.

Напомним, Ибрагимович с британской певицей "зажгли" во время съемки рекламы одежды.

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