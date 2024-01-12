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"Слишком медленно": Ибрагимович с британской певицей "зажгли" во время съемки рекламы одежды

Швед как всегда в своем репертуаре.
Сегодня, 11:15
Златан Ибрагимович / Instagram
Златан Ибрагимович / Instagram

Бывший нападающий Милана Златан Ибрагимович после завершения футбольной карьеры зарабатывает путем съемок в рекламах.

На этот раз именитый швед принял участие в продвижении бренда H&M в соцсетях. Форвард был запечатлен в спортзале вместе с певицей Raye.

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Ибрагимович и британка опубликовали в тиктоке несколько видео, на которых подкалывали друг друга во время съемки рекламы, усложняя занятия в зале.

Напомним, Златан завершил профессиональную карьеру прошлым летом из-за череды травм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реклама Златан Ибрагимович

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