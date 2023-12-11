"Возвращение домой в любимый клуб": Ибрагимович оценил свое назначение на должность в Милане

Бывший нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в стан итальянского клуба уже в качестве функционера.

42-летний швед стал операционным партнером компании RedBird в области спорта, медиа и развлечений, а также старшим советником владельцев и высшего руководства "россонери".

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"Я чрезвычайно благодарен за то, что присоединяюсь к RedBird и Милану, занимая эти важные и влиятельные должности. RedBird сотрудничает с некоторыми из величайших спортсменов, команд и бизнесменов в мире, чтобы создавать значимые и результативные предприятия. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений.

Моя любовь к "россонери" никогда не умрет, и возможность стать значимой частью их будущего - это то, о чем я мог только мечтать. Я благодарен Джерри Кардинале за то, что он предоставил мне эту возможность. Я глубоко восхищен целеустремленностью, страстью и трудолюбием, которые RedBird и высшее руководство продемонстрировали с момента приобретения клуба.

Я не отношусь легкомысленно к этому решению - оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и Милана. Для меня и моей семьи это действительно возвращение домой в любимый клуб, где я завершил свою игровую карьеру и теперь начинаю следующую главу своей жизни", - приводит слова Ибрагимовича GlobeNewswire.

Ранее сообщалось, что главного тренера Милана Стефано Пиоли могут уволить в случае неудачи в матче против Ньюкасла.

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