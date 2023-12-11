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Вернулся в Милан: Ибрагимович вошел в руководство клуба

Швед будет помогать развивать итальянский гранд.
Сегодня, 16:00
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Бывший нападающий сборной Швеции, Милана и ряда других команд Златан Ибрагимович перешел к работе в руководстве "россонери".

Миланский клуб сделал заявление, в котором сообщил, что Златан занял пост операционного партнера RedBird в области спорта, медиа и развлечений. Он также будет старшим советником владельцев и высшего руководства Милана.

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"Работая в тесном сотрудничестве как с владельцами Милана, так и с высшим руководством, Ибра будет играть активную роль во всех спортивных и деловых операциях клуба и поможет укрепить культуру побед клуба. Его полномочия будут включать развитие игроков и игровую подготовку, продвижение глобального бренда Милана и его коммерческих интересов, а также поддержку специальных проектов стратегической важности, включая новый стадион клуба", – говорится в заявлении компании. 

Отметим, текущим летом Ибрагимович завершил карьеру игрока.

Напомним, в последнем туре Серии А Милан проиграл Аталанте (2:3).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович

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