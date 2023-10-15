"Выбросил свой талант": Балотелли одним фото ответил Ибрагимовичу, который раскритиковал итальянца

Златан считает, что Марио не реализовал свой потенциал, а Балотелии показал, что он об этом думает.

Златан Ибрагимович был одним из гостей Фестиваля спорта, организованного La Gazzetta dello Sport. Там швед рассказал о своей долгой карьере и множестве футболистов, с которыми он играл.

Во время своей речи Златан задел Марио Балотелли, заявив, что итальянец так и не смог реализовать весь свой потенциал.

"Очень жаль, когда у парня есть возможности максимально реализовать свой талант, но он ими не пользуется", — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

"У Балотелли было так много возможностей, но он их все упустил, он просто выбросил свой талант. Это правда".

Похоже, Марио не впечатлили эти комментарии. Он ответил в Instagram Stories изображением, которое говорит громче слов.

Он опубликовал свою фотографию с трофеем Лиги чемпионов, который он выиграл в составе Интера в 2010 году - через год после того, как Ибрагимович покинул клуб ради Барселоны.

Источник: скриншот

Читай также: "Вам не стыдно?": Балотелли эксцентрично отреагировал на сравнение хавбека Наполи с бывшим одноклубником

Чтобы быть абсолютно уверенным, что сообщение дошло, Балотелли также отметил Ибрагимовича на фотографии.

Хотя Ибра многого добился за свою карьеру, выиграв множество трофеев, Лига Чемпионов так и не покорилась ему.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!