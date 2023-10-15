"Выбросил свой талант": Балотелли одним фото ответил Ибрагимовичу, который раскритиковал итальянца
Златан Ибрагимович был одним из гостей Фестиваля спорта, организованного La Gazzetta dello Sport. Там швед рассказал о своей долгой карьере и множестве футболистов, с которыми он играл.
Во время своей речи Златан задел Марио Балотелли, заявив, что итальянец так и не смог реализовать весь свой потенциал.
"Очень жаль, когда у парня есть возможности максимально реализовать свой талант, но он ими не пользуется", — цитирует Ибрагимовича Football Italia.
"У Балотелли было так много возможностей, но он их все упустил, он просто выбросил свой талант. Это правда".
Похоже, Марио не впечатлили эти комментарии. Он ответил в Instagram Stories изображением, которое говорит громче слов.
Он опубликовал свою фотографию с трофеем Лиги чемпионов, который он выиграл в составе Интера в 2010 году - через год после того, как Ибрагимович покинул клуб ради Барселоны.
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Чтобы быть абсолютно уверенным, что сообщение дошло, Балотелли также отметил Ибрагимовича на фотографии.
Хотя Ибра многого добился за свою карьеру, выиграв множество трофеев, Лига Чемпионов так и не покорилась ему.
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