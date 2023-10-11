"Вам не стыдно?": Балотелли эксцентрично отреагировал на сравнение хавбека Наполи с бывшим одноклубником
Марио Балотелли за свою карьеру успел поиграть с многими выдающимися футболистами.
Одним из таких точно можно назвать экс-хавбека донецкого Металлурга Яя Туре, вместе с которым итальянец очень успешно играл в составе Манчестер Сити.
И потому можно понять его реакцию, которая многих позабавит. Балотелли встретился с экс-голкипером Арсенала и Фиорентины Эмилиано Вивиано на разговоре у итальянского стримера Er Faina.
Когда стример сделал заявление, что хавбек Наполи Андре-Франк Замбо Ангисса напоминает ему то, как играл Туре, Балотелли не смог сдержать себя.
Он с улыбкой на лице вскочил из-за стола, перевернув при этом веб-камеру. Затем он снял с себя футболку и начал бросать ее в закрытое окно. После он спросил: "Вам не стыдно говорить такое перед людьми?".
Примечательно, что реакция остальных участников беседы была примерно такой же.
Напомним, что ранее Марио Балотелли признался в том, что за деньги он готов продать свои принципы и перейти в клуб, который мало кто любит.
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