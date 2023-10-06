Принципы можно купить: Балотелли готов за деньги перебраться в стан злейшего конкурента

Форвард Адана Демирспор Марио Балотелли высказался касаемо перехода в ПСЖ.

"Что, если мне позвонят из ПСЖ? Без шансов. Никогда в жизни - ведь раньше я играл за Марсель и Ниццу, так что… ни за что".

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"Если предложат 10 миллионов евро? Конечно, в таком случае я бы согласился. За 10 миллионов я бы даже перешел в команду моего брата и играл там", - сказал Балотелли в интервью TvPlay.

В текущем сезоне на счету 33-летнего итальянца два гола в одном матче чемпионата Турции.

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