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Принципы можно купить: Балотелли готов за деньги перебраться в стан злейшего конкурента

Итальянец как всегда зажигает в интервью.
Сегодня, 11:30
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Форвард Адана Демирспор Марио Балотелли высказался касаемо перехода в ПСЖ.

"Что, если мне позвонят из ПСЖ? Без шансов. Никогда в жизни - ведь раньше я играл за Марсель и Ниццу, так что… ни за что".

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"Если предложат 10 миллионов евро? Конечно, в таком случае я бы согласился. За 10 миллионов я бы даже перешел в команду моего брата и играл там", - сказал Балотелли в интервью TvPlay.

В текущем сезоне на счету 33-летнего итальянца два гола в одном матче чемпионата Турции.

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