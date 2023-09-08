Балотелли - о звездах в Саудовской Аравии: Как можно говорить, что вы там не ради денег

Экс-нападающий Милана и Манчестер Сити Марио Балотелли прокомментировал переезд звездных футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

"Я отклонил предложение из Китая, которое намного превышало цифры в Саудовской Аравии.

Я не жалею, что отклонил это предложение. Я предпочел продолжать играть в футбол и остался в Марселе.

Роналду сказал, что чемпионат Саудовской Аравии мог бы стать таким же, как АПЛ и другие лиги? Это его мнение. Но, следуя этой логике, Суперлига Китая тоже должна была войти в топ-5 чемпионатов".

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"Я не знаю, что буду делать в будущем. Но как можно говорить о том, что футболисты, переходящие в Саудовскую Аравию, едет туда не ради денег?

Если бы там предлагали меньше, игроки бы туда не поехали", – сказал Балотелли в интервью Marca.

Напомним, согласно данным Transfermarket, клубы из Саудовской Аравии потратили 784 миллиона фунтов за это лето.

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