"Первопроходец": Роналду оценил трансферы клубов из Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о критике игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.

По словам 38-летнего игрока, он знал, что уровень игры саудовских клубов вырастит.

Читай также: Роналду: Лига Португалии превращается в цирк

"Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Это происходит везде: в Испании, Португалии...

Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием. Играть в арабской лиге – это нормально. Как игрок Аль-Насра, я знал, что все так и произойдет. Менять культуру страны и ее футбол – привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость.

Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших", - приводит слова Криштиану SAPO.

Ранее сообщалось, что Роналду оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!