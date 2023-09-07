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"Первопроходец": Роналду оценил трансферы клубов из Саудовской Аравии

Португалец отметил уровень лиги.
Сегодня, 11:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о критике игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.

По словам 38-летнего игрока, он знал, что уровень игры саудовских клубов вырастит.

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"Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Это происходит везде: в Испании, Португалии...

Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием. Играть в арабской лиге – это нормально. Как игрок Аль-Насра, я знал, что все так и произойдет. Менять культуру страны и ее футбол – привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость.

Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших", - приводит слова Криштиану SAPO.

Ранее сообщалось, что Роналду оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира-2026.

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