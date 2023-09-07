Роналду: Лига Португалии превращается в цирк

Криш считает, что саудовская лига сейчас лучше, чем его родной чемпионат.

Криштиану Роналду считает, что португальская лига не сможет войти в топ европейских чемпионатов.

Текущий сезон чемпионата Португалии начался с череды скандалов с судейством и компенсированным временем. Так, например, Порту спасся от поражения на 119 минуте благодаря тому, что экран ВАР перестал работать.

Роналду считает, что в родном чемпионате началась черная полоса, которая отбросит лигу сильно назад. Более того Криштиану заявил, что сейчас, саудовская лига намного лучше португальской.

"Сейчас плохой этап, но я надеюсь, что все изменится. Недавно я открыл газету – почитать, что вообще происходит. Первые три статьи были не про футбол. Это заставляет задуматься о том, что главное сейчас – плохие новости.

Я португалец, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем.

Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь – нет. Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше.

Я надеюсь, что станет лучше, но знаю, что это тяжело. Вероятно, это даже невозможно. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк", – цитирует форварда Ан-Насра Record.

Ранее, напомним, Роналду оценил свои шансы попасть на ЧМ-2026.

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