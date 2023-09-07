iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира-2026

Португалец дал философский ответ.
Сегодня, 08:10
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался говорить, что обязательно сыграет на ЧМ-2026.

По словам 38-летнего игрока, сейчас он нацелен на то, чтобы сыграть на Евро, а далеко забегать он не планирует.

Читай также: Евро-2024: что смотреть? Третья сотня Роналду и реванш итальянцев за позор отбора ЧМ-2022

"Буду предельно честен. За последние два года я начал думать иначе. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Произойти может что угодно, что-нибудь произойдет – и изменится все.

Наслаждаться моментом – это здорово. Цель – поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. А все остальное – посмотрим. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Надо наслаждаться моментом", - приводит слова Роналду Cabine Desportiva.

Ранее сообщалось, что Роналду высказался о противостоянии с Месси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ESL Pro League Season 18: Monte сыграют с Rooster, Heroic - с BIG ESL Pro League Season 18: Monte сыграют с Rooster, Heroic - с BIG
Коло Муани - о ПСЖ: Я готов умереть за эту футболку Коло Муани - о ПСЖ: Я готов умереть за эту футболку
Пока папа в сборной: возлюбленная Лунина показала милое видео с сыном, играющего в баскетбол Пока папа в сборной: возлюбленная Лунина показала милое видео с сыном, играющего в баскетбол
Марко списал проблемы Переса на его менталитет, назвав Чеко южноамериканцем Марко списал проблемы Переса на его менталитет, назвав Чеко южноамериканцем
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт10:40
ESL Pro League Season 18: Monte сыграют с Rooster, Heroic - с BIG
Европа10:35
Коло Муани - о ПСЖ: Я готов умереть за эту футболку
Европа10:22
Пока папа в сборной: возлюбленная Лунина показала милое видео с сыном, играющего в баскетбол
Формула 110:02
Марко списал проблемы Переса на его менталитет, назвав Чеко южноамериканцем
Европа09:44
Роналду: Лига Португалии превращается в цирк
Бокс09:40
Хргович оценил спорный удар Дюбуа в бою с Усиком
Теннис09:15
US OPEN-2023 (ATP): Алькарас сыграет с Медведевым, Джокович - с Шелтоном
Европа09:00
Футбол сегодня: Франция - Ирландия и другие матчи отбора Евро-2024
Теннис08:45
US OPEN-2023 (WTA): Киз и Соболенко сыграют в полуфинале
Бокс08:32
"Рефери спас мою жизнь": Беллью сделал шокирующее признание о бое с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK