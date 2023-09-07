Роналду оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира-2026
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался говорить, что обязательно сыграет на ЧМ-2026.
По словам 38-летнего игрока, сейчас он нацелен на то, чтобы сыграть на Евро, а далеко забегать он не планирует.
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"Буду предельно честен. За последние два года я начал думать иначе. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Произойти может что угодно, что-нибудь произойдет – и изменится все.
Наслаждаться моментом – это здорово. Цель – поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. А все остальное – посмотрим. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Надо наслаждаться моментом", - приводит слова Роналду Cabine Desportiva.
Ранее сообщалось, что Роналду высказался о противостоянии с Месси.
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