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"Оно окончено": Роналду высказался о противостоянии с Месси

Португалец считает, что больше не соперничает с аргентинцем.
Сегодня, 00:19
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мыслями о противостоянии с вингером Интер Майами Лионелем Месси.

Роналду считает, что больше нет никакого противостояния.

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"Соперничество закончилось, но это было хорошее соперничество.

Зрители получили массу удовольствия. Но те, кто любит Криштиану, не должны ненавидеть Месси и наоборот", - заявил португалец. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду

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