Претенденты на Золотой мяч-2023
Обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе определится 30 октября.
Журнал France Football опубликовал список всех претендентов на Золотой мяч-2023.
За главную индивидуальную награду в футболе поборются 30 исполнителей.
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Список претендентов на Золотой мяч-2023:
- Хулиан Альварес (Манчестер Сити)
- Николо Барелла (Интер)
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
- Карим Бензема (Аль-Иттихад)
- Яссин Буну (Аль-Хиляль)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
- Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Антуан Гризманн (Атлетико)
- Илкай Гюндоган (Барселона)
- Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Харри Кейн (Бавария)
- Рандал Коло-Муани (ПСЖ)
- Хвича Кварацхелия (Наполи)
- Роберт Левандовски (Барселона)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Ким Мин Дже (Наполи)
- Лука Модрич (Реал)
- Джамал Мусиала (Бавария)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
- Виктор Осимхен (Наполи)
- Родри (Манчестер Сити)
- Букайо Сако (Арсенал)
- Мохаммед Салах (Ливерпуль)
- Бернарду Силву (Манчестер Сити)
- Винисиус Жуниор (Реал)
Обладатель этой награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.
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