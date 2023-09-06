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Претенденты на Золотой мяч-2023

Обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе определится 30 октября.
Сегодня, 22:28
Золотой мяч / Getty Images
Золотой мяч / Getty Images

Журнал France Football опубликовал список всех претендентов на Золотой мяч-2023.

За главную индивидуальную награду в футболе поборются 30 исполнителей.

Читай также: Кто выиграет Золотой мяч 2023: Месси и Холанд поборются за награду

Список претендентов на Золотой мяч-2023:

  • Хулиан Альварес (Манчестер Сити)
  • Николо Барелла (Интер)
  • Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
  • Карим Бензема (Аль-Иттихад)
  • Яссин Буну (Аль-Хиляль)
  • Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
  • Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • Антуан Гризманн (Атлетико)
  • Илкай Гюндоган (Барселона)
  • Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Харри Кейн (Бавария)
  • Рандал Коло-Муани (ПСЖ)
  • Хвича Кварацхелия (Наполи)
  • Роберт Левандовски (Барселона)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Лаутаро Мартинес (Интер)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • Лионель Месси (Интер Майами)
  • Ким Мин Дже (Наполи)
  • Лука Модрич (Реал)
  • Джамал Мусиала (Бавария)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
  • Виктор Осимхен (Наполи)
  • Родри (Манчестер Сити)
  • Букайо Сако (Арсенал)
  • Мохаммед Салах (Ливерпуль)
  • Бернарду Силву (Манчестер Сити)
  • Винисиус Жуниор (Реал)

Обладатель этой награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.

Напомним, также France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч

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