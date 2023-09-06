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France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока года

В список номинантов вошли десять исполнителей
Сегодня, 21:25
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Издание France Football огласило претендентов на награду Kopa Trophy, которая вручается лучшему молодому игроку года.

За приз поборются десять номинантов в возрасте до 21 года.

Список претендентов на Kopa Trophy:

  • Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед)
  • Алехандро Бальде (Барселона)
  • Педри (Барселона)
  • Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид)
  • Хави Симонс (РБ Лейпциг)
  • Джамал Мусиала (Бавария)
  • Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
  • Антонио Силва (Бенфика)
  • Гави (Барселона)
  • Элье Ваи (Ланс)

Обладатель награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023.

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