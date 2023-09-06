France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока года

В список номинантов вошли десять исполнителей

Издание France Football огласило претендентов на награду Kopa Trophy, которая вручается лучшему молодому игроку года.

За приз поборются десять номинантов в возрасте до 21 года.

Список претендентов на Kopa Trophy:

Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед)

Алехандро Бальде (Барселона)

Педри (Барселона)

Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид)

Хави Симонс (РБ Лейпциг)

Джамал Мусиала (Бавария)

Джуд Беллингем (Реал Мадрид)

Антонио Силва (Бенфика)

Гави (Барселона)

Элье Ваи (Ланс)

Обладатель награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!