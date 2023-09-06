France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока года
В список номинантов вошли десять исполнителей
Издание France Football огласило претендентов на награду Kopa Trophy, которая вручается лучшему молодому игроку года.
За приз поборются десять номинантов в возрасте до 21 года.
Список претендентов на Kopa Trophy:
- Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед)
- Алехандро Бальде (Барселона)
- Педри (Барселона)
- Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид)
- Хави Симонс (РБ Лейпциг)
- Джамал Мусиала (Бавария)
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
- Антонио Силва (Бенфика)
- Гави (Барселона)
- Элье Ваи (Ланс)
Обладатель награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.
Ранее сообщалось, что сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023.
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