Сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023
Дячук, Исенко и Сапутир находятся во второй половине рейтинга.
Стал известен рейтинг топ-100 игроков, претендующих на награду Golden Boy.
В данном списке нашлось место и трем украинцам. Выше всех расположился защитник Динамо Максим Дячук, занявший 59-е место.
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На 67 и 68 строчке расположились два голкипера - Павел Исенко (Ворскла) и Александр Сапутин (Заря).
Топ-5 претендентов на Golden Boy 2023:
- Джуд Беллингем (Реал);
- Джамал Мусиала (Бавария);
- Антонио Силва (Бенфика);
- Пабло Гави (Барселона);
- Хави Симонс (РБ Лейпциг).
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