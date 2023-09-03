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Сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023

Дячук, Исенко и Сапутир находятся во второй половине рейтинга.
Сегодня, 11:25
Максим Дячук / dynamo.kiev.ua
Максим Дячук / dynamo.kiev.ua

Стал известен рейтинг топ-100 игроков, претендующих на награду Golden Boy.

В данном списке нашлось место и трем украинцам. Выше всех расположился защитник Динамо Максим Дячук, занявший 59-е место.

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На 67 и 68 строчке расположились два голкипера - Павел Исенко (Ворскла) и Александр Сапутин (Заря).

Топ-5 претендентов на Golden Boy 2023:

  1. Джуд Беллингем (Реал);
  2. Джамал Мусиала (Бавария);
  3. Антонио Силва (Бенфика);
  4. Пабло Гави (Барселона);
  5. Хави Симонс (РБ Лейпциг).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Golden Boy

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