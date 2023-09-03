Сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023

Дячук, Исенко и Сапутир находятся во второй половине рейтинга.

Стал известен рейтинг топ-100 игроков, претендующих на награду Golden Boy.

В данном списке нашлось место и трем украинцам. Выше всех расположился защитник Динамо Максим Дячук, занявший 59-е место.

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На 67 и 68 строчке расположились два голкипера - Павел Исенко (Ворскла) и Александр Сапутин (Заря).

Топ-5 претендентов на Golden Boy 2023:

Джуд Беллингем (Реал); Джамал Мусиала (Бавария); Антонио Силва (Бенфика); Пабло Гави (Барселона); Хави Симонс (РБ Лейпциг).

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