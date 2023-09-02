Беллингем повторил достижение Роналду

Англичанин стал вторым игроком Реала в 21 веке, который забил во всех первых четырех матчах в Ла Лиге.

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Реал вырвал победу над Хетафе благодаря голу Джуда Беллингема.

Англичанин, который снова стал главным героем матча, записал на свой счет повторение достижения Криштиану Роналду.

Джуд и португалец - единственные футболисты Реала в 21 веке, которые отмечались забитыми мячами во всех четырех стартовых матчах Ла Лиги в своей карьере.

У Беллингема за первые 4 игры в чемпионате Испании забил 5 голов и отдал 1 ассист, у Роналду было 5 голов и ни одной результативной передачи.

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