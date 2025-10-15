Обнародован финальный список претендентов на награду Golden Boy-2025

Оглашен финальный перечень претендентов на престижную награду Golden Boy-2025, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Окончательный список номинантов представило итальянское издание Tuttosport.

Борьбу за награду продолжат 25 финалистов.

Претенденты на Golden Boy-2025:

Пау Кубарси (Барселона)

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Дин Хейсен (Реал)

Кенан Йилдыз (Ювентус)

Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Арда Гюлер (Реал)

Франко Мастантуоно (Реал)

Итан Нванери (Арсенал)

Йоррел Хато (Челси)

Джованни Кенда (Спортинг)

Эстевао (Челси)

Лени Йоро (Манчестер Юнайтед)

Эльесс Бен Сегир (Байер)

Виктор Фрохольдт (Порту)

Лукас Бергвалль (Тоттенхэм)

Арчи Грей (Тоттенхэм)

Мамаду Сарр (Страсбур)

Джоб Беллингем (Боруссия Д)

Франческо Пио Эспозито (Интер)

Родриго Мора (Порту)

Джованни Леони (Ливерпуль)

Александар Станкович (Брюгге)

Напомним, что в 2024 году награды Golden Boy удостоился вингер Барселоны Ламин Ямаль.

В нынешнем году в сотню номинантов входил украинский защитник Динамо Тарас Михавко, однако в финальный список он не пробился.

Вручение награды Golden Boy-2025 состоится в ноябре на церемонии в Турине. Точная дата мероприятия станет известна позже.

