Обнародован финальный список претендентов на награду Golden Boy-2025

За звание лучшего молодого футболиста продолжат борьбу 25 номинантов.
Сегодня, 21:10       Автор: Игорь Мищук
Награда Golden Boy / Getty Images
Награда Golden Boy / Getty Images

Оглашен финальный перечень претендентов на престижную награду Golden Boy-2025, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Окончательный список номинантов представило итальянское издание Tuttosport.

Борьбу за награду продолжат 25 финалистов.

Претенденты на Golden Boy-2025:

  • Пау Кубарси (Барселона)
  • Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • Дин Хейсен (Реал)
  • Кенан Йилдыз (Ювентус)
  • Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)
  • Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
  • Арда Гюлер (Реал)
  • Франко Мастантуоно (Реал)
  • Итан Нванери (Арсенал)
  • Йоррел Хато (Челси)
  • Джованни Кенда (Спортинг)
  • Эстевао (Челси)
  • Лени Йоро (Манчестер Юнайтед)
  • Эльесс Бен Сегир (Байер)
  • Виктор Фрохольдт (Порту)
  • Лукас Бергвалль (Тоттенхэм)
  • Арчи Грей (Тоттенхэм)
  • Мамаду Сарр (Страсбур)
  • Джоб Беллингем (Боруссия Д)
  • Франческо Пио Эспозито (Интер)
  • Родриго Мора (Порту)
  • Джованни Леони (Ливерпуль)
  • Александар Станкович (Брюгге)

Напомним, что в 2024 году награды Golden Boy удостоился вингер Барселоны Ламин Ямаль.

В нынешнем году в сотню номинантов входил украинский защитник Динамо Тарас Михавко, однако в финальный список он не пробился.

Вручение награды Golden Boy-2025 состоится в ноябре на церемонии в Турине. Точная дата мероприятия станет известна позже.

