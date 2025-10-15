Обнародован финальный список претендентов на награду Golden Boy-2025
За звание лучшего молодого футболиста продолжат борьбу 25 номинантов.
Оглашен финальный перечень претендентов на престижную награду Golden Boy-2025, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Окончательный список номинантов представило итальянское издание Tuttosport.
Борьбу за награду продолжат 25 финалистов.
Претенденты на Golden Boy-2025:
- Пау Кубарси (Барселона)
- Дезире Дуэ (ПСЖ)
- Дин Хейсен (Реал)
- Кенан Йилдыз (Ювентус)
- Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)
- Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
- Арда Гюлер (Реал)
- Франко Мастантуоно (Реал)
- Итан Нванери (Арсенал)
- Йоррел Хато (Челси)
- Джованни Кенда (Спортинг)
- Эстевао (Челси)
- Лени Йоро (Манчестер Юнайтед)
- Эльесс Бен Сегир (Байер)
- Виктор Фрохольдт (Порту)
- Лукас Бергвалль (Тоттенхэм)
- Арчи Грей (Тоттенхэм)
- Мамаду Сарр (Страсбур)
- Джоб Беллингем (Боруссия Д)
- Франческо Пио Эспозито (Интер)
- Родриго Мора (Порту)
- Джованни Леони (Ливерпуль)
- Александар Станкович (Брюгге)
Напомним, что в 2024 году награды Golden Boy удостоился вингер Барселоны Ламин Ямаль.
В нынешнем году в сотню номинантов входил украинский защитник Динамо Тарас Михавко, однако в финальный список он не пробился.
Вручение награды Golden Boy-2025 состоится в ноябре на церемонии в Турине. Точная дата мероприятия станет известна позже.
