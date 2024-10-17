Ямаль, Мейну, Гюлер и другие: Определился финальный список номинантов на Golden Boy

Итальянское издание TuttoSport, которое вручает премию Golden Boy, опубликовало финальный список претендентов на награду.

За звание лучшего молодого игрока 2024 года поборятся 25 футболистов, среди которых: Ламин Ямаль из Барселоны, Кобби Мейну из Манчестер Юнайтед и Арда Гюлер из Реала.

Среди известных широкой общественности футболистов в список также попали Уоррен Заир-Эмери из ПСЖ, Савио из Манчестер Сити, Алехандро Гарначо из Манчестер Юнайтед и Александар Павлович из Баварии.

Победителя выберут 50 журналистов, которые отдадут свои голоса по системе: 10, 7, 5, 3 и 1 балл, где десятка пойдет первому месту, а 1 балл соответственно пятому.

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