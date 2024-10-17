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Ямаль, Мейну, Гюлер и другие: Определился финальный список номинантов на Golden Boy

В список вошло 25 футболистов.
Вчера, 23:05
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Итальянское издание TuttoSport, которое вручает премию Golden Boy, опубликовало финальный список претендентов на награду.

За звание лучшего молодого игрока 2024 года поборятся 25 футболистов, среди которых: Ламин Ямаль из Барселоны, Кобби Мейну из Манчестер Юнайтед и Арда Гюлер из Реала.

Среди известных широкой общественности футболистов в список также попали Уоррен Заир-Эмери из ПСЖ, Савио из Манчестер Сити, Алехандро Гарначо из Манчестер Юнайтед и Александар Павлович из Баварии.

Победителя выберут 50 журналистов, которые отдадут свои голоса по системе: 10, 7, 5, 3 и 1 балл, где десятка пойдет первому месту, а 1 балл соответственно пятому.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Golden Boy Арда Гюлер Ламин Ямаль Кобби Мейну

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