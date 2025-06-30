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Футбол

Талант Динамо попал в сотню номинантов Golden Boy-2025

Украинец вошел в список соискателей престижной награды.
Сегодня, 09:39       Автор: Антон Федорцив
Тарас Михавко / ФК Динамо
Тарас Михавко / ФК Динамо

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко оказался среди претендентов на звание лучшему молодому футболисту Европы. Список из ста номинантов Golden Boy-2025 опубликовал Tuttosport.

Михавко в 20 лет завершил первый полный сезон с "бело-синими". Он провел 39 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. Центрбек стал чемпионом УПЛ со столичным грандом и дошел до финала Кубка Украины.

Впрочем, в фавориты премии Михавко не попал. Борьба за приз, вероятнее всего, развернется между вингером мадридского Реала Ардой Гюлером, нападающим туринского Ювентуса Кенаном Йылдызом и хавбеком пирейского Олимпиакоса Христосом Музакитисом.

К слову, ранее Динамо начало тренировочные сборы в Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Golden Boy Тарас Михавко

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