Динамо начало тренировочный сбор в Австрии
Киевское Динамо прибыло в Австрию, где будет готовиться к новому сезону.
Воскресенье, 29 июня, станет для команды первым рабочим днем, во время которого запланированы две тренировки.
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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", во время сбора в распоряжении главного тренера Александра Шовковского будет 33 исполнителя. Эдуардо Герреро присоединится к команде позже после выступлений за национальную сборную Панамы.
- Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.
- Защитники: Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тымчик.
- Полузащитники: Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.
- Форварды: Ванат, Герреро, Задорожный, Пономаренко, Супряга.
Напомним, что первый официальный матч сезона Динамо проведет 22 или 23 июля во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а соперником киевлян станет победитель противостояния Жальгирис (Литва) - Хамрун Спартанс (Мальта).
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