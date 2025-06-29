Динамо начало тренировочный сбор в Австрии

В распоряжении Александра Шовковского сейчас находится 32 исполнителя, еще один присоединится позже.

Динамо будет готовиться к новому сезону в Австрии / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо прибыло в Австрию, где будет готовиться к новому сезону.

Воскресенье, 29 июня, станет для команды первым рабочим днем, во время которого запланированы две тренировки.

Читай также: Динамо договорилось о трансфере африканского вингера

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", во время сбора в распоряжении главного тренера Александра Шовковского будет 33 исполнителя. Эдуардо Герреро присоединится к команде позже после выступлений за национальную сборную Панамы.

Вратари : Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.

: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис. Защитники : Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тымчик.

: Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тымчик. Полузащитники : Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.

: Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик. Форварды: Ванат, Герреро, Задорожный, Пономаренко, Супряга.

Напомним, что первый официальный матч сезона Динамо проведет 22 или 23 июля во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а соперником киевлян станет победитель противостояния Жальгирис (Литва) - Хамрун Спартанс (Мальта).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!