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Динамо начало тренировочный сбор в Австрии

В распоряжении Александра Шовковского сейчас находится 32 исполнителя, еще один присоединится позже.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Динамо будет готовиться к новому сезону в Австрии / ФК Динамо Киев
Динамо будет готовиться к новому сезону в Австрии / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо прибыло в Австрию, где будет готовиться к новому сезону.

Воскресенье, 29 июня, станет для команды первым рабочим днем, во время которого запланированы две тренировки.

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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", во время сбора в распоряжении главного тренера Александра Шовковского будет 33 исполнителя. Эдуардо Герреро присоединится к команде позже после выступлений за национальную сборную Панамы.

  • Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.
  • Защитники: Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тымчик.
  • Полузащитники: Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.
  • Форварды: Ванат, Герреро, Задорожный, Пономаренко, Супряга.

Напомним, что первый официальный матч сезона Динамо проведет 22 или 23 июля во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а соперником киевлян станет победитель противостояния Жальгирис (Литва) - Хамрун Спартанс (Мальта).

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