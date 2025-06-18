iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов

Команда Александра Шовковского постарается пройти в основной этап.
Сегодня, 13:10       Автор: Митя Шитко
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В среду, 18 июня, в Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Украину на этом этапе представляет чемпион национального чемпионата киевское Динамо.

Первым еврокубковым соперником подопечных Александра Шовковского будет победитель пары Жальгирис/Хамрун.

Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в следующий раунд отбора, а проигравшие команды перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Шахтер узнал первого соперника в Лиге Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер узнал второго потенциального соперника в Лиге Европы Шахтер узнал второго потенциального соперника в Лиге Европы
Один из лучших бомбардиров в истории французского чемпионата скончался в возрасте 72 лет Один из лучших бомбардиров в истории французского чемпионата скончался в возрасте 72 лет
Известный боксер признался, что страдает биполярным расстройством и алкоголизмом Известный боксер признался, что страдает биполярным расстройством и алкоголизмом
Промоутер сообщил, когда Паркер проведет следующий бой Промоутер сообщил, когда Паркер проведет следующий бой

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Лига Европы14:11
Шахтер узнал второго потенциального соперника в Лиге Европы
Европа14:03
Один из лучших бомбардиров в истории французского чемпионата скончался в возрасте 72 лет
Бокс13:36
Известный боксер признался, что страдает биполярным расстройством и алкоголизмом
Лига Чемпионов13:10
Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов
Бокс13:02
Промоутер сообщил, когда Паркер проведет следующий бой
Европа12:59
Байер хочет заменить Вирца талантом Реала
Украина12:34
Полесье совершило первый трансфер при Ротане
Европа12:33
Санчо согласился на переход в итальянский топ-клуб
Европа12:10
Гвардиола подтвердил, что звезда команды покидает Манчестер Сити
Другие страны11:59
Неймар рассказал о том, что им интересовался участник Клубного чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK