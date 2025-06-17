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Шахтер узнал первого соперника в Лиге Европы

Донецкий клуб сыграет с финами.
Сегодня, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер
Шахтер

Во вторник, 17 июня, в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы.

Украину на этом этапе представляет бронзовый призер чемпионата Шахтер.

Первым еврокубковым соперником "горняков" в будущем сезоне стал финский Ильвес Тампере.

Матчи квалификации к Лиге Европы пройдут 10 и 17 июля.

Ранее также Александрия официально представила нового главного тренера.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

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