Молодой талант ПСЖ удостоился награды Golden Boy-2025

Дезире Дуэ признан лучшим футболистом Европы в возрасте до 21 года.
Сегодня, 17:28       Автор: Игорь Мищук
Дезире Дуэ / Getty Images
Дезире Дуэ / Getty Images

Вингер французского ПСЖ Дезире Дуэ стал обладателем награды Golden Boy-2025 лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое ежегодно вручает этот приз.

Читай также: Обнародован финальный список претендентов на награду Golden Boy-2025

Дуэ в минувшем сезоне, который стал для него первым в составе ПСЖ, провел 61 матч во всех турнирах, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Вместе с командой 20-летний футболист завоевал чемпионство и Кубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира против миланского Интера (5:0).

В нынешнем сезоне на счету Дуэ уже три гола и три результативные передачи в восьми поединках.

Напомним, что в 2024 году обладателем награды Golden Boy стал вингер Барселоны Ламин Ямаль.

В этом году в сотню номинантов также входил украинский защитник Динамо Тарас Михавко, однако в финальный список из 25-ти претендентов он не попал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Golden Boy Дезире Дуэ

