Молодой талант ПСЖ удостоился награды Golden Boy-2025

Дезире Дуэ признан лучшим футболистом Европы в возрасте до 21 года.

Вингер французского ПСЖ Дезире Дуэ стал обладателем награды Golden Boy-2025 лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое ежегодно вручает этот приз.

Дуэ в минувшем сезоне, который стал для него первым в составе ПСЖ, провел 61 матч во всех турнирах, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Вместе с командой 20-летний футболист завоевал чемпионство и Кубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира против миланского Интера (5:0).

The Golden Boy Absolute Best is DÉSIRÉ DOUÉ!



A phenomenal season for the young Frenchman, who won everything with Paris Saint-Germain!#GoldenBoyAwards | #GoldenBoy2025 | #GBFBIndex | #FootballBenchmark | #Tuttosport pic.twitter.com/qC1jYUa7jT — Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 4, 2025

В нынешнем сезоне на счету Дуэ уже три гола и три результативные передачи в восьми поединках.

Напомним, что в 2024 году обладателем награды Golden Boy стал вингер Барселоны Ламин Ямаль.

В этом году в сотню номинантов также входил украинский защитник Динамо Тарас Михавко, однако в финальный список из 25-ти претендентов он не попал.

