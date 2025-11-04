Молодой талант ПСЖ удостоился награды Golden Boy-2025
Вингер французского ПСЖ Дезире Дуэ стал обладателем награды Golden Boy-2025 лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое ежегодно вручает этот приз.
Дуэ в минувшем сезоне, который стал для него первым в составе ПСЖ, провел 61 матч во всех турнирах, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.
Вместе с командой 20-летний футболист завоевал чемпионство и Кубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира против миланского Интера (5:0).
The Golden Boy Absolute Best is DÉSIRÉ DOUÉ!— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 4, 2025
A phenomenal season for the young Frenchman, who won everything with Paris Saint-Germain!#GoldenBoyAwards | #GoldenBoy2025 | #GBFBIndex | #FootballBenchmark | #Tuttosport pic.twitter.com/qC1jYUa7jT
В нынешнем сезоне на счету Дуэ уже три гола и три результативные передачи в восьми поединках.
Напомним, что в 2024 году обладателем награды Golden Boy стал вингер Барселоны Ламин Ямаль.
В этом году в сотню номинантов также входил украинский защитник Динамо Тарас Михавко, однако в финальный список из 25-ти претендентов он не попал.
