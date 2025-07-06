Экс-форвард сборной Италии может продолжить карьеру за океаном

Марио Балотелли может отправиться в МЛС или Мексику.

34-летний Марио Балотелли интересен клубам Северной Америки, утверждает talkSPORT.

Напомним, что накануне итальянец стал свободным агентом после завершения контракта с Дженоа. Однако завершать карьеру Марио не планирует.

Сейчас форвард входит в сферу интересов двух клубов. Мексиканский Крус Асуль уже пытался подписать игрока зимой, а Лос-Анджелес рассматривает Балотелли в качестве замены Оливье Жиру.

Пока еще ни один из клубов не связывался с нападающим, так окончательное решение еще не было принято. Стоит отметить, что об интересе европейских клубов к Балотелли неизвестно.

Также неизвестно и то, согласится ли форварда на переезд за океан.

Ранее также форвард Челси объявил, где хотел бы продолжить карьеру.

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