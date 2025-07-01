Балотелли раскритиковал бывший клуб сразу после завершения контракта

По словам форварда, клуб проявил к нему неуважение.

Экс-нападающий Дженоа Марио Балотелли раскритиковал свой бывший клуб.

Напомним, контракт 34-летнего итальянца с "грифонами" завершился 30 июня. В прошлом сезоне Марио провел лишь шесть матчей, записав на свой счет только две желтые карточки.

Сразу после окончания контракта Балотелли раскритиковал клуб и главного тренера за отношение.

Дженоа проявил ко мне неуважение. Клуб никогда не имел смелости четко определить свою позицию. А Виейра я, похоже, просто надоел

Ранее также сообщалось, что Болонья готова вернуть в Серию А ветерана.

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