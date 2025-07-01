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Футбол

Болонья вернет в Италию чемпиона Европы-2020

"Россоблу" работают над громким трансфером.
Сегодня, 16:58
Федерико Бернардески / Getty Images
Федерико Бернардески / Getty Images

Итальянская Болонья ведет переговоры с нападающим Федерико Бернардески. Обе стороны заинтересованы в возвращении тосканца в Серию A, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Канадский Торонто расторг контракт с вингером по обоюдному согласию. Бернардески провел в МЛС два года. За океаном он сыграл 99 матчей во всех турнирах, в которых оформил 26 мячей и отдал 16 результативных передач.

Бернардески – воспитанник Фиорентины. Однако, на взрослом уровне он дебютировал за пределами Флоренции, когда выступал в Кротоне на правах аренды (сезон 2013/14). Позже также защищал цвета туринского Ювентуса.

Напомним, ранее Болонья уговорила вернуться в Италию форварда Чиро Иммобиле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торонто болонья Федерико Бернардески

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