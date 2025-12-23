iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Балотелли может продолжить карьеру в составе аутсайдера второго дивизиона ОАЭ

Скандальный нападающий с лета занят поисками нового места трудоустройства.
Сегодня, 20:41       Автор: Игорь Мищук
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Бывший нападающий Интера, Манчестер Сити, Милана и ряда других клубов Марио Балотелли может продолжить карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, интерес к 35-летнему скандальному футболисту проявляет местный Аль-Иттифак, занимающий на данный момент последнее место во втором дивизионе страны.

Читай также: Экс-форвард сборной Италии может продолжить карьеру за океаном

По информации источника, ближневосточный клуб готов заключить с экс-игроком сборной Италии контракт до 2028 года. Сейчас представители Аль-Иттифака пытаются убедить форварда присоединиться к ним.

Напомним, что последней командой Балотелли была Дженоа, которую он покинул летом 2025 года, и до сих пор пребывает в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий в составе "россоблу" принял участие в шести матчах Серии А, отыграв всего 56 минут без результативных действий, но с двумя желтыми карточками.

Ранее интерес к Балотелли также приписывали другому клубу из ОАЭ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марио Балотелли

Статьи по теме

Балотелли получил предложение с Ближнего Востока Балотелли получил предложение с Ближнего Востока
Экс-форвард сборной Италии может продолжить карьеру за океаном Экс-форвард сборной Италии может продолжить карьеру за океаном
Балотелли раскритиковал бывший клуб сразу после завершения контракта Балотелли раскритиковал бывший клуб сразу после завершения контракта
Балотели - о возвращении в Серию А: У меня нет желания болтать Балотели - о возвращении в Серию А: У меня нет желания болтать

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны23:08
Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб
Европа22:29
Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ
Биатлон21:54
"Только в субботу соревновались": Мандзин отреагировал на смерть норвежского биатлониста
Другие страны21:30
Кубок африканских наций-2025: Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия обыграла Танзанию, Тунис стартует на турнире
Европа21:15
Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере
Другие страны20:41
Балотелли может продолжить карьеру в составе аутсайдера второго дивизиона ОАЭ
Биатлон20:02
Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет
Формула 119:59
Антонелли раскрыл неочевидную роль Ферстаппена в пелотоне
Украина19:25
УХЛ: Шторм разбил Одесчину в дерби
Европа19:06
Лион объявил о переходе Эндрика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK