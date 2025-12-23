Балотелли может продолжить карьеру в составе аутсайдера второго дивизиона ОАЭ

Скандальный нападающий с лета занят поисками нового места трудоустройства.

Бывший нападающий Интера, Манчестер Сити, Милана и ряда других клубов Марио Балотелли может продолжить карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, интерес к 35-летнему скандальному футболисту проявляет местный Аль-Иттифак, занимающий на данный момент последнее место во втором дивизионе страны.

По информации источника, ближневосточный клуб готов заключить с экс-игроком сборной Италии контракт до 2028 года. Сейчас представители Аль-Иттифака пытаются убедить форварда присоединиться к ним.

Напомним, что последней командой Балотелли была Дженоа, которую он покинул летом 2025 года, и до сих пор пребывает в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий в составе "россоблу" принял участие в шести матчах Серии А, отыграв всего 56 минут без результативных действий, но с двумя желтыми карточками.

Ранее интерес к Балотелли также приписывали другому клубу из ОАЭ.

