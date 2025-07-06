Жоау Феликс сообщил, где хотел бы продолжить карьеру

Нападающий Челси Жоау Феликс, вернувшийся из аренды в Милане, высказался о своем будущем.

25-летний футболист заявил, что хотел бы снова выступать за лиссабонскую Бенфику, в которой начинал профессиональную карьеру.

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"Поскольку тренером является Бруну Лаже, которого я знаю, который сыграл важную роль в моей карьере и который поддерживает мое решение, я рад буду вернуться в Бенфику. Возможно, именно к этому я больше всего склоняюсь. Я чувствую, что мне нужно быть дома, и именно поэтому Бенфика - одна из идей, которые у меня на уме.

Бенфика - мой дом. Однажды я вернусь. Не знаю, произойдет ли это сейчас или через несколько лет. Если это произойдет сейчас, я буду счастлив.

Все знают, что Бенфика - клуб моего сердца. Однажды я обязательно вернусь. Не знаю, произойдет ли это сейчас или в будущем. У меня в голове есть несколько идей. Либо остаюсь в Англии, либо возвращаюсь в Бенфику", - приводит слова португальца A Bola со ссылкой на CMTV.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Феликс провел в аренде в Милане и принял участие в 21 матче, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Жоау Феликс может отправиться в Саудовскую Аравию.

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