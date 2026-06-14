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Легенда Манчестер Сити начал тренерскую карьеру

Яя Туре возглавил Слован.
Сегодня, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Яя Туре / skslovan.com
Яя Туре / skslovan.com

Бывший полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре начал тренерскую карьеру.

Напомним, что после окончания карьеры в 2019 году Туре работал только ассистентом главного тренера.

Он успел поработать в донецком Олимпике, Стандарте, сборной Саудовской Аравии и академии Тоттенхэма.

А сегодня Слован объявил о назначении Туре главным тренером клуба. Контракт подписан на три года.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Реала в шаге от новой работы.

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