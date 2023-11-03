Он стал ассистентом Роберто Манчини.

Бывший хавбек донецкого Металлурга и Манчестер Сити Яя Туре вошел в тренерский штаб сборной Саудовской Аравии, пишет Фабрицио Романо.

После завершения футбольной карьеры ивуариец успел поработать в донецком Олимпике, ахмате и Тоттенхэме, а последним метосм работы стал льежский Стандард.

Новый тренер саудитов Роберто Манчини решил пригласить своего бывшего игрока в тренерский штаб. Напомним, что Туре играл в Сити под руководством итальянца с 2010 по 2013 год.

Также Стандард уже дал официальное объявление, что ивуариец покинул клуб.

Ранее также сообщалось, что Атлетико близок к продлению контракта с Симеоне.

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