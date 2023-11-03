Атлетико близок к подписанию нового контракта с Симеоне
Мадридский коллектив хочет сохранить в своих рядах аргентинца.
Атлетико планирует в ближайшее время подписать новый контракт с главным тренером Диего Симеоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Мадридский коллектив и аргентинский специалист находятся на финальном этапе переговоров. О новом договоре со специалистом будет объявлено уже в ближайшее время.
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Напомним, нынешний контракт Симеоне с Атлетико истекает следующим летом, а новое соглашение будет рассчитано до июня 2027 года.
После десяти сыгранных матчей "матрасники" идут на третьем месте, набрав 25 баллов.
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