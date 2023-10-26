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Ювентус может зимой усилиться одним из лидеров Атлетико

Туринцам нужно усиление в центр поля.
Вчера, 18:21
Родриго Де Поль / Getty Images
Родриго Де Поль / Getty Images

Хавбек Атлетико Родриго Де Поль может продолжить карьеру в стане Ювентуса. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Туринский клуб ищет нового центрального полузащитника ввиду дисквалификации Поля Погба из-за допинга и Николо Фаджоли из-за нелегальных ставок.

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"Старая синьора" готова приобрести 29-летнего аргентинца на правах платной аренды с правом выкупа по окончании кампании-2023/24, которое может превратиться в обязательство в случае достижения определенных целей.

В текущем сезоне на счету Де Поля два ассиста в шести матчах Ла Лиги.

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