Европейские гранды готовы выложить солидную сумму за форварда Ювентуса

Однако "бьянконери" хотят еще больше.

Сразу три европейских топ-клуба готовы поспорить за Душана Влаховича, утверждает TuttoJuve.

Челси все еще заинтересован в подписании серба, но конкуренцию ей составят лондонский Арсенал и мадридский Реал.

Все три клуба готовы заплатить до 80 млн евро, однако Ювентус готов начать переговоры только при предложении от ста миллионов.

К тому же клуб не очень хочет расставаться с 23-летним нападающим, а потому в ближайшее время попробует предложить ему новый контракт.

Ранее также сообщалось, что лондонский Арсенал упустил Беллингема, когда тому было 14 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!