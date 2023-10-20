Небольшая оплошность помешала Арсеналу подписать Беллингема в 14 лет
Очередная потеря лондонского клуба.
Лондонский Арсенал мог подписать Джуда Беллингема из академии Бирмингема, пишет Daily Mail.
Когда игроку было всего 14 лет, он заинтересовал скаутов "канониров", которые решили переманить парня в свою академию.
Бирмингемцы дали свое согласие отпустить Джуда лишь на 500 тысяч фунтов, что вполне устроило руководство Арсенала, и клубы ударили по рукам.
Однако из-за небольшой оплошности Арсенал не сумел вовремя перевести деньги Бирмингему, так что Джуд остался в клубе, а позднее подписал с ним новый контракт.
Ранее также экс-звезда "канониров" раскритиковал новичка клуба.
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