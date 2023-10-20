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Небольшая оплошность помешала Арсеналу подписать Беллингема в 14 лет

Очередная потеря лондонского клуба.
Сегодня, 20:18
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Лондонский Арсенал мог подписать Джуда Беллингема из академии Бирмингема, пишет Daily Mail.

Когда игроку было всего 14 лет, он заинтересовал скаутов "канониров", которые решили переманить парня в свою академию.

Бирмингемцы дали свое согласие отпустить Джуда лишь на 500 тысяч фунтов, что вполне устроило руководство Арсенала, и клубы ударили по рукам.

Однако из-за небольшой оплошности Арсенал не сумел вовремя перевести деньги Бирмингему, так что Джуд остался в клубе, а позднее подписал с ним новый контракт.

Ранее также экс-звезда "канониров" раскритиковал новичка клуба.

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