Экс-игрок Арсенала присоединился к критике новичка клуба

Вильям Галлас также выступил с резкой критикой Кая Хавертца.

Напомним, что немец присоеднился к "канонирам" этим летом за 60 млн фунтов, однако в своем активе имеет лишь один гол. За низкую результативность форварда критикуют многие, но не Артета.

Галлас считает, что форвард с таким ценником и знакомый с АПЛ должен сразу же давать результат. Команде уже сейчас нужен результат, если они хотят чего-то достичь в этом сезоне.

"Меня не впечатляет Кай Хавертц. Он еще ничего не показал с тех пор, как перешел в Арсенал. Он способен забивать, но сделал это лишь тогда, когда Мартин Эдегор позволил ему пробить пенальти. Хавертц еще ничего не сделал.

В целом не думаю, что Кая вообще стоило подписывать. Считаю, что это ошибка. Если подписываешь нападающего за 60 миллионов фунтов, то ожидаешь от него хотя бы 15 голов за сезон! И я не думаю, что это произойдет.

У Арсенала нет времени! Сезон может быть долгим, но результаты клубам нужны здесь и сейчас. Хавертц играл в Челси три года и хорошо знает АПЛ.

Возможно, потребуется время, чтобы освоиться в новой команде, но он уже жил в Лондоне. Игрокам нужно быстрее адаптироваться – у команды нет времени", – приводит слова экс-защитника Mirror.

Ранее, напомним, тренер МЮ попытался вновь оправдать игру своего вратаря.

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