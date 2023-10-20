iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Арсенала присоединился к критике новичка клуба

Результативность Хавертца продолжает вызывать вопросы.
Сегодня, 19:30
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Вильям Галлас также выступил с резкой критикой Кая Хавертца.

Напомним, что немец присоеднился к "канонирам" этим летом за 60 млн фунтов, однако в своем активе имеет лишь один гол. За низкую результативность форварда критикуют многие, но не Артета.

Галлас считает, что форвард с таким ценником и знакомый с АПЛ должен сразу же давать результат. Команде уже сейчас нужен результат, если они хотят чего-то достичь в этом сезоне.

"Меня не впечатляет Кай Хавертц. Он еще ничего не показал с тех пор, как перешел в Арсенал. Он способен забивать, но сделал это лишь тогда, когда Мартин Эдегор позволил ему пробить пенальти. Хавертц еще ничего не сделал.

В целом не думаю, что Кая вообще стоило подписывать. Считаю, что это ошибка. Если подписываешь нападающего за 60 миллионов фунтов, то ожидаешь от него хотя бы 15 голов за сезон! И я не думаю, что это произойдет.

У Арсенала нет времени! Сезон может быть долгим, но результаты клубам нужны здесь и сейчас. Хавертц играл в Челси три года и хорошо знает АПЛ.

Возможно, потребуется время, чтобы освоиться в новой команде, но он уже жил в Лондоне. Игрокам нужно быстрее адаптироваться – у команды нет времени", – приводит слова экс-защитника Mirror.

Ранее, напомним, тренер МЮ попытался вновь оправдать игру своего вратаря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Кай Хавертц

Статьи по теме

Небольшая оплошность помешала Арсеналу подписать Беллингема в 14 лет Небольшая оплошность помешала Арсеналу подписать Беллингема в 14 лет
"Шутник и самовлюбленный": Партнеры по Арсеналу охарактеризовали Зинченко "Шутник и самовлюбленный": Партнеры по Арсеналу охарактеризовали Зинченко
Ньюкасл готовится оформить трансфер одноклубника Зинченко Ньюкасл готовится оформить трансфер одноклубника Зинченко
Арсенал присоединился к гонке за подписание бельгийского вундеркинда Арсенал присоединился к гонке за подписание бельгийского вундеркинда
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа20:18
Небольшая оплошность помешала Арсеналу подписать Беллингема в 14 лет
Киберспорт20:11
The International: Spirit и Liquid стартуют в верхней сетке, Tundra и EG - в нижней
Киберспорт20:03
The International: Team Spirit откроют плей-офф матчем против VP
Теннис19:56
Цуренко вышла в полуфинал турнира в Тунисе
Европа19:47
Чемпион мира по футболу может завершить карьеру из-за дисквалификации
Европа19:30
Экс-игрок Арсенала присоединился к критике новичка клуба
НБА19:10
Четырехкратный чемпион НБА завершил карьеру
Украина18:59
Заря перестреляла Оболонь и оборвала серию без поражений столичного клуба
Европа18:38
Хавбек Шахтера: Срна привнес в команду позитив, легкость, свободу
Европа18:15
Беллингем признался, чему обязан своему старту в Реале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK