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Тен Хаг - об Онана: Де Хеа и Шмейхель тоже плохо начинали

Камерунец должен вскоре показать свой уровень.
Сегодня, 17:20
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Эрик тен Хаг снова выступил на защиту Андре Онана.

Главный тренер МЮ заявил, что знаковые вратари для клуба тоже плохо начинали на Олд Траффорд. А потому вскоре Онана найдет свою игру и начнет приносить результат.

Отметим, что у камерунца 18 пропущенных мячей в первых 10 матчах, в то же время Давид Де Хеа пропустил 17 мячей в тех же первых десяти матчах за МЮ.

"И он, и мы знаем, что он начнет играть гораздо лучше. Как и любому игроку, перешедшему в Премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для МЮ вратари – например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа – тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо бы об этом знать, немного истории.

Но мы живем сейчас и смотрим в будущее. Он должен создавать свое будущее, выдавая более качественные матчи. Уверен, он это сделает. Он уже много раз показывал это в больших клубах – в Барселоне, когда был молод, в Аяксе, в Интере", - цитирует нидерландца Manchester Evening News.

Ранее также сообщалось, что МЮ нацелился на защитника Интера.

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