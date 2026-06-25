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Футбол

Манчестер Юнайтед пристроил Онана на следующий сезон

Трабзонспор снова арендовал камерунца.
Сегодня, 19:22       Автор: Андрей Безуглый
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана нашел клуб на предстоящий сезон, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что камерунец провел предыдущий сезон в Трабзонспоре.

Несмотря на неплохой сезон Онана в Турции, Манчестер Юнайтед не рассматривает возвращение вратаря. Первый номер команды теперь Сенне Ламменс.

Манкунианцы предпочли бы продать игрока, однако мешает его огромный контракт. Но Трабзонспор согласился оформить еще одну аренду.

Так что следующий сезон Андре Онана проведет все так же в Турции.

Ранее сообщалось, что Арсенал подпишет игрока Ромы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андре онана

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