Манчестер Юнайтед пристроил Онана на следующий сезон

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана нашел клуб на предстоящий сезон, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что камерунец провел предыдущий сезон в Трабзонспоре.

Несмотря на неплохой сезон Онана в Турции, Манчестер Юнайтед не рассматривает возвращение вратаря. Первый номер команды теперь Сенне Ламменс.

Манкунианцы предпочли бы продать игрока, однако мешает его огромный контракт. Но Трабзонспор согласился оформить еще одну аренду.

Так что следующий сезон Андре Онана проведет все так же в Турции.

Ранее сообщалось, что Арсенал подпишет игрока Ромы.

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