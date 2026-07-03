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Футбол

Вратарь Манчестер Юнайтед отправился в повторную аренду в турецкий клуб

Андре Онана следующий сезон также проведет в Трабзонспоре.
Сегодня, 19:02       Автор: Игорь Мищук
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Манчестер Юнайтед объявил о переходе своего голкипера Андре Онана в Трабзонспор на правах повторной аренды.

Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

Аренда 30-летнего камерунского вратаря в турецком клубе будет рассчитана до конца сезона-2026/27.

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Прошлый сезон Онана также провел в аренде в Трабзонспоре. Голкипер сыграл за турецкую команду во всех турнирах 33 матча, в которых пропустил 40 голов, а в шести поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что действующий контракт камерунца с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Трабзонспор подписал украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского.

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