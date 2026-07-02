Трабзонспор продлил аренду Онана

Нигериец проведет в Турции еще сезон.

Трабзонспор подписал еще один контракт с Андре Онана, утверждает Daily Mail

Напомним, что нигерийский кипер провел прошлый сезон в Турецкой Суперлиге.

Трабзонспор не стал выкупать вратаря, однако договорился об еще одной аренде.

Как утверждает источник, стороны уже согласовали однолетнее арендное соглашение, которое снова не включает опцию выкупа.

Трабзонспор покроет большую часть зарплаты Онана, а МЮ получит за аренду 1.3 млн евро.

Тем временем Атлетико близок к подписанию полузащитника Спортинга.

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